Канапе с печенью трески — это отличная закуска для праздничного стола.

Превосходным рецептом поделились на странице iamcookru в Instagram.

Ингредиенты:

Хлеб белый — 4-5 ломтей

Печень трески — 125 г

Яйцо куриное — 1-2 шт.

Огурец — 1 шт.

Маслины — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Соль и перец — по вкусу

Майонез — по желанию

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Калорийность: 284 кКал

Белки: 5.5

Жиры: 23.03

Углеводы: 12.09

Время приготовления: 30 мин.

Процесс приготовления:

1. Порежьте хлеб на квадратики и обжарьте их на сухой сковороде.

2. Соедините печень трески, тёртые яйца, соль и перец. Перемешайте. Также можно добавить по вкусу чуток майонеза.

3. Натрите квадратик хлеба зубчиком чеснока.

4. На хлеб выложите с помощью кондитерского мешка печень трески с яйцами.

5. Наденьте на шпажку оливку, кружочек огурца, а затем квадратик хлеба с печенью трески.

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