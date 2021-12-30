С начала суток 30 декабря в Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные будут контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС. "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", — говорится в сообщении. При этом в штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии. Напомним, за минувшие сутки, 29 декабря, боевики четырежды обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских действий получил ранение военный.