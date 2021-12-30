Эксперты рассказали, какие рыбные консервы наиболее вредны, поэтому от их употребления следует отказаться. Об этом пишет AIF. Какие консервы могут стать причиной отравления Врачи говорят, что при выборе консервов следует обращать внимание на срок годности и внешний вид банки. "Бомбаж" – вздутие с двух сторон, или звук при нажатии на донышко "хлопушка" – говорят о том, что консервы начали портиться. Не берите консервы, если заметили негерметичность стеклянной или жестяной банки – потеки, ржавчину по шву. Какой тип консервов считается полезным, а какой – не очень? Консервы могут быть "натуральными" (в собственном соке), в масле, в томатном соусе, а также консервы-супы, паштеты или суфле. Рыбные консервы в собственном соке считаются полезными, так как у них много лишних жиров и добавок (кроме соли и специй). Эксперты говорят, что такая рыба не хуже свежей. Она богата белком, цинком, витаминами D и B12, железом, йодом, магнием, калием, селеном и омега-3 жирными кислотами. А вот консервы в масле и томате лучше не употреблять тем, кто следит за калорийностью и составом своего рациона. У них есть лишний жир, а в рыбе с помидорами еще и дополнительный сахар. Как правильно хранить консервы? Закрытые рыбные консервы лучше хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 0 до 15-20 градусов и относительной влажности воздуха не выше 75%. После вскрытия жестяной банки консервы обязательно нужно переложить в стеклянную банку или емкость из пищевого пластика. Ранее врачи также назвали самый вредный сорт колбасы, посоветовав отказаться от такого продукта совсем. Также мы писали, что случится с организмом, если каждый день есть свинину.