31 декабря наступит самая волшебная ночь года. И по случаю праздника украинцам подготовили грандиозное ТВ-шоу "Новогодняя Маска", которое стартует в эфире канала "Украина" в 20:00. На праздничную сцену выйдут любимые маски двух сезонов, среди которых триумфаторы проекта – меланхолическая Жирафа и величественное Солнце , а также магический Мольфар, мечтательная Луна и многие другие замечательные герои. А ще глядачі нарешті познайомляться з 8 абсолютно новими масками, які були створені спеціально для новорічного шоу — гламурним Мишеням на лижах, крижаною красунею Сніговою Королевою, запальною Ялинкою, яскравою Новорічною кулькою, королівським Пінгвіном, різдвяним Оленем, загадковою Дзеркальною людиною і Бурим Ведмедем у костюмі Белого . Вместо привычных подсказок герои предложат звездным детективам и всем зрителям поиграть в веселые игры и викторины, чтобы мы могли разгадать их личности. Но как и положено в Новый год, участники приготовили нам невероятные подарки – все они снимут свои маски сразу после выступлений!

Участники "Новогодней Маски" (фото: пресс-служба канала "Украина") Удивят сюрпризами и самые звездные детективы шоу "Маска". В новогодний вечер они выйдут на сцену и подарят нам как любимые хиты, так и новые композиции. Олег Винник и Оля Полякова представят долгожданную премьеру зажигательной дуэтной композиции "Длинноногое счастье", а VERKA SERDUCHKA и Настя Каменских споют "Попа как у Ким" в новой аранжировке и представят уникальный номер на эту песню. Еще один потрясающий сюрприз от детективов – дуэт DZIDZIO и Оли Поляковой с их общей композицией "Счастливые люди".

Участники "Новогодней Маски" (фото: пресс-служба канала "Украина") Кстати, песня "Счастливые люди" стала саундтреком рождественской семейной комедии "Звезды по обмену", премьера которой состоялась 28 декабря в Киеве. Как говорит о фильме Полякова, которая не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером ленты, "Звезды по обмену" — это "хорошая семейная комедия о семейных ценностях, о ревности, о большом желании быть первым, лучшим и моментами, которые мы теряем в погоне за успехом, забывая о простой жизни, которая может сделать всех нас счастливыми». В кинотеатрах "Звезды по обмену" можно будет смотреть уже с 1 января.

Премьера фильма "Звезды по обмену" (фото: Secret Service Entertainment Agency) Напомним, что на днях стало известно имя ведущего "Игорь талантов" — нового шоу на украинском ТВ.