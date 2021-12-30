7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Погибли 13 человек, выжить удалось семерым, трое из них еще в больнице.

Об этом пишет Суспільне.

Как рассказал гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухарь, 28 и 29 декабря прооперировали двоих травмированных. Их состояние – удовлетворительное, одного даже выписали из больницы.

Пока остаются госпитализированными твое травмированных в этом ДТП – тот, кого прооперировали 29 декабря и женщина в реанимации. Врачи говорят, что ее состояние улучшается, но она все еще под аппаратами искусственного поддержания жизнедеятельности.

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.

В ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Чаще всего в ноябре причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования.