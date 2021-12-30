В Украине хотят сменить правила дорожного движения. Соответствующий проект постановления подготовил Министерство внутренних дел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. Согласно проекту постановления, в Украине могут ввести штрафы за езду на летней шине зимой. "Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству при наличии таких технических неисправностей и несоответствия следующим требованиям: с 1 октября по 31 марта на транспортное средство установлены летние шины", — говорится в документе. При этом из ПДД могут исключить требование о том, что скользкой дороге рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части. Кроме того, водителей автомобилей на механике хотят обязать во время езды включать дневные ходовые огни, а при их отсутствии – ближний свет фар.