В последний день 2021 года — 31 декабря — ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют гололед и сильный туман. Все это приведет к ухудшению движения транспорта.

Предупреждение опубликовали в Facebook ГСЧС Украины.

«31 декабря на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололедица (I уровень опасности, желтый) Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — говорится в сообщении спасателей.

Своим прогнозом поделилась и синоптик Наталка Диденко.

31 декабря восточная часть завтра будет холодной. Ночью -6-11 градусов, днем ​​-1-6 градусов. Снег будет выпадать скорее во второй половине дня и вечером.

На западе будет теплее всего: до 6 градусов тепла. Дождь и мокрый снег.

На юге ночью и утром будет сухо и даже утром возможно будет солнце. Днем – незначительный мокрый снег. Температура воздуха максимальна от 2 мороза до 4 тепла.

В центре мокрый снег, возможен дождь. Температура воздуха максимум 4 градуса тепла.

Северная часть Украины ночью еще поморозит немного -3-8 градусов. А днем ​​– оттепель (кроме Сумской области). Снег и мокрый снег, в основном, ночью и утром, днем ​​без существенных осадков.

Погода 1 января

Восточная часть в новогоднюю ночь получит легкий мороз до -5 градусов, гололедица. Днем ​​оттепель доберется и сюда – потеплеет до нуля. Ночью и утром без осадков, днем ​​- мокрый снег и дождь, ветрено.

В западных областях первого января также будет тепло — до 4-8 градусов днем. Дождь.

На юге Украины начало года будет с дождями, но теплым, днем ​​до 9 градусов тепла.

Центральные области начнут Новый год теплой погодой. Ночью около нуля, днем ​​1+5 градусов. Временами дождь, местами с мокрым снегом.

На Севере в новогоднюю ночь ожидается преимущественно дождь. Днем также будет идти дождь. Ночью 1 января около нуля, днем ​до 6 тепла.

В Киеве 31 декабря ночью и утром мокрый снег, возможен периодический дождь. Завтра днем ​​потеплеет до 1 мороза-1 тепла, серьезных осадков не будет. На дорогах скользко.

1 января в Киеве ночью около нуля, преимущественно дождь. Днем потеплеет до 3-6 градусов, местами слабый дождь. Очень ветрено.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.