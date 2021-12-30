В Украине в 2022 году ожидается 12 этапов повышения пенсий. Ожидается, что выплаты поднимут чернобыльцам, семьям, потерявшим кормильцев в зоне АТО/ООС, людям старше 70 лет. Также запланированы повышение всех выплат и прожиточного минимума и индексация пенсий. Кому когда и на какую сумму повысят пенсии в 2022 году – читайте в материале ниже. 1 января – повысят пенсии людям с инвалидностью в результате с аварией на ЧАЭС. Повышенные выплаты получат 39 тысяч человек. Для и группы инвалидности – 14 600 гривен Для II группы – 9 500 гривен Для III группы – 7 000 гривен Как отметил эксперт издания "На пенсии" Сергей Коробкин, повышенные пенсии для чернобыльцев получат не все. Часть ликвидаторов имеет право на пенсию с учетом пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной на начало года. Она выросла до 6500 гривен, а соответственно у ликвидаторов будет произведен автоматический перерасчет пенсий. И с 1 января при расчете минимальных пенсий для ликвидаторов будет применена новая средняя зарплата по стране – за 2021 год. Ранее норма касалась только ликвидаторов из числа военнослужащих, а с 1 января действие закона будет применено и для других лиц, участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС и получивших инвалидность. Кроме того, в Украине с 1 июля 2021 года действует норма, согласно которой общий размер пенсий у лиц с инвалидностью I группы не может быть ниже 100% средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год. Для II группы пенсия не может быть ниже 80% от средней зарплаты, а для III группы – не менее 60%. С 1 июля в расчет бралась средняя заработная плата за 2020 год – 10 340,35 гривны. А с 1 января будут применять среднюю зарплату за 2021 год, размер которой еще не установлен. 1 января – поднимутся пенсии по потере кормильца семьям военных, погибших в АТО/ООС. Минимальные выплаты составят – 7 800 гривен. 1 марта – индексация пенсий. Ожидается повышение пенсий на 10% в связи с инфляцией, но точная сумма пока не установлена. Индексацию проведут на доплаты, которые получают люди старше 75-80 лет. 1 июля – повышение минимальной пенсии и все привязанные к ней выплаты. Самые маленькие пенсии увеличатся с 1934 гривен до 2027 гривен. 1 октября – люди старше 70 лет с полным стажем (30 и 35 лет) начнут получать доплаты в размере 300 гривен. А их пенсия должна составить не менее 3000 гривен. 1 декабря – повышение минимальной пенсии до 2093 гривен. Также ожидается перерасчет пенсий с учетом увеличения показателя средней заработной платы за год. Ранее мы писали о том, как изменятся стипендии у студентов с 1 января 2022 года. А также рассказывали о том, когда и как перечислят пенсии работающим пенсионерам.