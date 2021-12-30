Сегодня, 30 декабря, состоятся телефонные переговоры президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина. Одной из тем обсуждения станут предстоящие дипломатические контакты по «гарантиям безопасности» между странами.

Уже известно, что разговор состоится в 22:30 по киевскому времени.

В Белом доме сообщили, что беседу предложил провести Владимир Путин. Джо Байден согласился, поскольку «он считает, что когда речь идет о России, прямой диалог между лидером и лидером незаменим».

СМИ сообщают, что главы государств обсудят несколько вопросов, среди которых предстоящие дипломатические встречи США и РФ по «гарантиям безопасности» на фоне наращивания войск России рядом с украинской границей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков российским журналистам уже сообщил, что главная тема разговора: переговоры о «гарантиях безопасности», которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.

У Путина заявляют, что Россия якобы никогда «не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения»:

«Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится развалить Украину на части. Это первоочередная задача Путина.