Удивите семью в Новый год салатом с копченой курицей и свеклой.
Рецептом поделился iamcookru.
Яйца — 2 шт.
Свекла — 1 шт.
Белки: 9.43
Как приготовить:
1. Свеклу, морковь и картофель необходимо отварить в мундире и остудить. Также отварите яйца.
2. Первый слой — положите нарезанные кусочки курицы и смажьте слой майонезом.
3. Второй слой — положите тертый картофель и промажьте майонезом.
4. Третий слой — выложите мелко нарезанный красный лук.
5. Четвертый слой — положите тертую морковь и смажьте майонезом.
6. Пятый слой — тертый сыр, смазанный майонезом.
7. Шестой слой — положите натертые на терке яйца смешанные с майонезом.
8. Седьмой слой — положите тертую свеклу смешанную с майонезом и чесноком.
9. Готовый салат слегка охладите и перед подачей украсьте зеленью.Постный Оливье с копченой рыбой станет прекрасной альтернативой традиционному салату, особенно для тех, кто соблюдает пост в Новый год. Сырная елка с оливками и вялеными томатами станет эффектной новогодней закуской, которая будет красиво смотреться на праздничном столе. Как приготовить ароматный холодец к новогоднему столу. Вот несколько советов и рецептов.
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