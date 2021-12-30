Самолет-разведчик E-8C (JSTARS) Военно-воздушных сил Соединенных Штатов 30 декабря совершил еще один полет над востоком Украины. Он несколько раз пролетел вдоль линии разграничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Flightradar24. На онлайн-карте сервиса видно, что самолет-разведчик прилетел в Украину со стороны Европы. Он совершил несколько полетов вдоль линии разграничения на Донбассе с севера на юг и обратно. Самолет E-8C оснащен мощной разведывательной аппаратурой. Его бортовая антенна имеет обзор градусов и позволяет охватывать в минуту около 50 тысяч квадратных километров. Разведчик способен отслеживать как наземные, так и воздушные цели. Напомним, самолет E-8C впервые пролетел над востоком Украины 27 декабря. Его сопровождало воздушное судно разведки C-135v.