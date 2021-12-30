В офисе украинского президент Владимира Зеленского ожидают звонка от Джо Байдена после его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

«Вчера был разговор президента Зеленского и государственного секретаря США (Энтони Блинкена), в котором говорилось, в частности, и о предстоящем сегодняшнем разговоре Байдена и Путина, а далее логичным шагом будет телефонный разговор Байдена и Зеленского», – отметил Никифоров.

«В прошлый раз перед разговором Байдена и Путина госсекретарь Блинкен позвонил украинскому президенту заверить, что об Украине без Украины ни слова, ни решения не будет. После разговора (с Путиным) президент Байден позвонил президенту Зеленскому, рассказал о его содержании и заверил в поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины. Сейчас происходит так же», – сказал Никифоров.

Как сообщалось ранее, 30 декабря состоятся телефонные переговоры президентов США и Российской Федерации Джо Байдена и Владимира Путина. Одной из тем обсуждения станут предстоящие дипломатические контакты по «гарантиям безопасности» между странами.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация на границе с Украиной будет развиваться в зависимости от действий США. Путин подчеркивал, что в США пока положительная реакция на его предложения по Украине. Напомним, если коротко, то суть предложений РФ состоит в том, что Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. При этом НАТО обязуется исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что президент РФ Владимир Путин стремится развалить Украину на части. Это первоочередная задача Путина.