Украинцы стали меньше денег тратить на подарки.

Об исследованиях рассказали в «Сніданку з 1+1».

Экономисты говорят, что сейчас у большинства людей денежный лимит: одна тысяча гривен. Половина украинцев планируют приобрести вкусности.

На игрушки, детские принадлежности и косметику: 32% процента опрошенных. На одежду – 26%. Предметы декора и сувениры – 23% опрошенных украинцев.

Также отмечается, что многие, блуждая по магазинам перед новогодними праздниками, не перестают делать спонтанные покупки.

Новогодний стол подорожает минимум на 20%, если сравнивать с прошлым годом. В среднем на продукты семья из четырех человек потратит около 2 тысяч гривен.

Эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала украинцам, как выбрать качественные продукты к новогоднем столу и не попасть на фальсификат икры, некачественную колбасу, мандарины, шампанское.