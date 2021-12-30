Житель Закарпатской области Алексей Сукач получил 15 прививок от COVID-19. Эксперимент над собственным организмом молодой человек провел якобы в обмен на бесплатное проживание в больничной палате.

При этом парень хочет сделать еще 5 прививок, чтобы их общее число было 20. Якобы его лечащий врач после этого торжественно вручит ему путевку на курорт, говорится в сюжете программы «Секретные материалы».

Электронная система HELSI.me подтвердила, что пациент смог получить все существующие в Украине препараты. Это говорит о том, что в стране отсутствует контроль количества доз на одного человека.

Семейный врач Сукача говорит, что вообще не знакома с этим пациентом. Она не исключает, что у парня расстройство психического здоровья.

https://www.youtube.com/watch?v=NN_PKjAImt0

По состоянию на 30 декабря, вся Украина перешла в «желтую» зону карантина. Ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

Разработку украинской вакцины против COVID-19 остановили — нет финансирования и заинтересованности со стороны государства. Напомним, ее создавали львовские ученые из института биологии клеток Национальной академии наук.

В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах COVID-19, при которых нужно вызывать «скорую».

Как сообщалось ранее, первый пациент с «Омикроном» в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест.

Украина планирует закупить таблетки от COVID-19 «Молнупиравир». Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием «Паксловид». Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.