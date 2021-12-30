В Беларуси суд признал материалы Telegram-канала "Вясна" — "экстремистскими". Правозащитный центр более 20 лет фиксировал нарушение прав людей в стране. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Весна". Решение было принято Гомельским судом Железнодорожного района. Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Беларуси Гродненский суд приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В частности, после массовых протестов в результате фальсификации результатов президентских выборов, которые происходили в августе 2020 года, режим Лукашенко заблокировал не один новостной вебсайт или независимые СМИ. В частности, например, речь идет о: "Радио Свободе", "Белсате", "NEXTA" и десятках других.