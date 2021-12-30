В Харьковской области полиция расследует обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде.

По информации отдела коммуникации полиции Харьковской области, водитель автомобиля «ГАЗ-2752» выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электропоездом.

«29 декабря около 8:00 на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района произошло столкновение скоростного электропоезда «Близнецы-Харьков» под управлением 34-летнего машиниста и автомобиля «ГАЗ-2752″ под управлением 39-летнего мужчины. Водитель не выполнил требование запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении полиции.

7 декабря произошла авария с участием маршрутного автобуса и грузовика в Черниговской области. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Погибли 13 человек, выжить удалось семерым, трое из них еще в больнице.

В результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое произошло в среду в Тернопольской области, погибли два человека, а 7 пострадали.

В ноябре в Украине произошло 16 250 ДТП, в которых погибли 311 человек, а еще 2263 получили травмы. Чаще всего в ноябре причиной ДТП становилось нарушение правил маневрирования.