В Украине полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 91% педагогов. Одну дозу получили 96,23% педагогов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета. "Всеукраинская вакцинальная кампания продолжается. По состоянию на 30 декабря 2021 года 96,23% педагогов привиты по крайней мере одной дозой. Двумя дозами провакцинина уже почти 91% работников, это более 1 млн 86 тысяч человек", — сообщил он. Самые высокие показатели привитых двумя дозами фиксируют в областях: Днепропетровская – 96,08%. Луганская – 95,62%. Полтавская – 95,44%. Черкасская – 95,39%. Сумская – 95,36%. Наибольшее количество вакцинированных полным циклом работников демонстрируют учебные заведения: специализированного образования – 96,72%; профессионального профиля – 93,75%; среднеобразовательного профиля – 92,87%; дошкольного образования – 89,94%; профессионального высшего профиля – 87,45%; высшего профиля – 82,94%. "На сегодняшний день, по оперативной информации областей, дистанционно продолжают работать 113 заведений общего среднего образования, на каникулах находится 7527 школ", – добавил Шкарлетт. Напомним, британские ученые предполагают, что для защиты от коронавируса необходимо делать по две-три прививки. Речь идет о ежегодной иммунизации.