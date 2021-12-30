В 2022 году минимальные алиментные выплаты на детей будут увеличиваться параллельно с ростом прожиточного минимума, который предыдущий раз пересмотрели 1 декабря этого года.

Об этом напоминают Факты.

С 1 декабря 2021 года прожиточный минимум составляет:

на ребенка в возрасте до 6 лет — 2 100 гривен;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 2 618 гривен.

С учетом того, что минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума, то для этих категорий выплаты на данный момент составляют:

для детей до 6 лет — 1 050 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — 1 309 гривен.

В 2022 году прожиточный минимум первый раз планируют повысить с 1 июля:

для детей до 6 лет — до 2 201 гривны;

для детей от 6 до 18 лет — 2 744 гривны.

Следовательно, привязанные к этому показатели минимальные алиментные выплаты также увеличатся до 1 100,5 гривны и до 1 372 гривен.

Второе повышение прожиточного минимума состоится через год, с 1 декабря 2022 года:

для детей до 6 лет — до 2 272 гривен;

для детей от 6 до 18 лет — до 2 833 гривен.

Это значит, что минимальные выплаты увеличатся до 1 136 и 1 416 гривен соответственно.

Следует отметить, что если родитель, который платит алименты, получает значительную зарплату, то по решению суда минимальный рекомендованный платеж может составлять и 100 процентов от прожиточного минимума.

Согласно положениям Семейного кодекса, алименты положены и детям в возрасте от 18 до 23 лет. Правда, при условии, что они продолжают обучение. За основу для определения минимального размера алиментов берут прожиточный минимум для трудоспособных граждан. С 1 декабря 2021 года он составляет 2 481 гривню, а минимальные алименты, соответственно — 1240,5 гривен.

Летом 2022 года этот показатель увеличат до 2 600 гривен (минимальные алименты возрастут до 1 300 гривен), а в декабре — до 2684 гривен (алименты — до 1 342 гривен).

В Украине подняли минимальный размер алиментов — с 30% до 50% прожиточного минимума. Судебные исполнители теперь будут взымать повышенные алименты по всем постановлениям судов, даже по совсем старым.