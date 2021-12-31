Чтобы следующий год прошел успешно, на новогоднем столе не должно быть блюд из продуктов, которых не любит символ 2022-го Черный водяной тигр. Этот хищный и гордый зверь требует к себе особого уважения, поэтому астрологи советуют организовывать праздничное застолье с учетом его предпочтений.

О том, что можно и что нельзя готовить из блюд, пишет Обозреватель.

Хищный Тигр любит мясо, но не склонен делиться своей добычей, поэтому блюда из мяса диких животных готовить не стоит. Не подойдет и слишком жирное мясо – лучше отдать предпочтение наиболее постным кускам и запекать их в духовке, в фольге или рукаве.

Также не следует готовить на Новый год 2022 рыбу и морепродукты, поскольку тигр не умеет рыбачить. Если все же хочется рыбы, ее можно подать в виде закусок, но не основного блюда.

Крупы и злаки рекомендуется заменить овощами, однако они также не должны преобладать на новогоднем застолье.

Кроме того, на праздничном столе не должно быть корейских блюд, так как в Корее мясо тигра и других кошачьих употребляют в пищу как деликатес. Также желательно избегать острой еды – сыров, соусов и приправ.

Хозяину года не по душе и алкогольные напитки, поэтому за праздничным столом их должно быть как можно меньше. То же самое касается шипучих и газированных. В приоритете – соки, морсы или компоты, желательно ароматизированные.

Основное блюдо на столе в год Тигра – мясо. Можно готовить курицу, свинину, индейку, баранину, домашних утку или гуся. Причем готовить лучше целиком, а делить на куски уже за столом. Также будут уместны шашлык или гриль.

В качестве гарнира можно запечь, потушить, отварить или приготовить на гриле любые овощи. Особенно понравятся символу 2022 года блюда в желтых и оранжевых тонах, чего можно добиться при помощи шафрана, куркумы и других приправ.

Салаты желательно готовить слоеные, с добавлением мяса, сыра и овощей, а украсить их можно фигурками из моркови, лимона или апельсина.

Вегетарианцы могут заменить мясо соевым. Из него можно приготовить котлеты, паштеты, отбивные, жаркое и подать с разнообразными соусами.Сырная елка с оливками и вялеными томатами станет эффектной новогодней закуской, которая будет красиво смотреться на праздничном столе. Как приготовить ароматный холодец к новогоднему столу. Вот несколько советов и рецептов.