Чтобы предстоящий 2022 год прошел удачно, нужно правильно встретить голубого водяного Тигра – свободолюбивого зверя, которому придутся по душе яркие эффектные наряды. Ведь когда, как ни в этот вечер, примерить яркие, модные, сексуальные, блестящие, роскошные платья или костюмы.

Стилист Ольга Ким предложила в Instagram эффектные и актуальные варианты образов для праздничной вечеринки.ПЛАТЬЕ КОМБИНАЦИЯ

Они все еще актуальны и как обычно элегантны. Например, платья с бретелями из стразовых нитей. После НР их можно отстегнуть. ⠀ ПЛАТЬЕ С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ

Если вы хотите более закрытый вариант – предлагаю простое по дизайну и очень стильное платье в ярком цвете. Выглядит бомбически. Кроме зеленого – есть потрясающий фиолетовый оттенок. А также синий, белый и чёрный. Хорошо само по себе. Можно ничего и не прибавлять. Если хотите wow-эффекта – наденьте туфли контрастного оттенка. ⠀ ЯРУСНАЯ ПЛАТЬЯ

Если вы все еще та самая «девочка-снежинка» и вам хочется нежного и легкого образа – рекомендую ярусные платья из органзы с нежной подкладкой из вискозы. ⠀ КОСТЮМ

Отличный вариант для ресторана и для дома – костюм из сатина в полупижамном стиле, полу – потому что верх не рубашка, а именно жакет, но в свободном крое. Можно носить на голое тело или совмещать с топом. Для ресторана добавим каблук, для дома – пушистые меховые тапули. Кстати, брюки от этого костюма хороши сами по себе, их можно совмещать с топами, кардиганами, уютными джемперами. ⠀ Поетки

Куда же без них в Новый Год. О юбках всем понятно. А я вам расскажу о костюме – классно садятся штаны с топом. Есть в серебряном и черном цвете. ⠀ ОРГАНЗА

Полупрозрачные блузы – горячий тренд. Выглядят очень нарядно. Их можно использовать как жакет на платье комбинацию или с кроп-топом (можно взять даже контрастный цвет) и брюками палаццо. ⠀ вязаные платья

Найти классное трикотажное платье, которое еще выглядело бы нарядно — тот еще квест. Но это моя горячая рекомендация! Они прекрасны и на повседневную жизнь и на «холодный» Новый год — за город или на катке.

Иллюстративное фото (instagram.com/discoverstyle.ru)

Ранее дизайнер Андре Тан рассказал, как не стоит впитываться в новогодний корпоратив.