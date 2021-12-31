Греция сократила карантин для пациентов с COVID-19 до 5 дней с 10, хотя в стране наблюдается стремительный рост числа новых случаев инфицирования. Медперсонал обяжут делать тесты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico. "Греция последовала примеру США по сокращению вдвое карантина до 5-ти дней для людей с положительным результатом на коронавирус, но у которых нет симптомов", — пишет издание. По мнению ученых, новый доминирующий вариант "Омикрон" в большинстве случаев достаточно мягкий, поэтому позволяет заразившимся им людям вернуться на работу быстрее. Такое решение управления общественного здравоохранения Греции поможет людям, инфицированным COVID-19, вернуться на работу через пять дней, если у них нет симптомов или у них легкие симптомы. Они должны носить маски с высокой степенью защиты. Медицинский персонал, контактировавший с пациентами с COVID-19 и получивший три дозы вакцины, должен будет продолжить работу с обязательным ПЦР-тестом на третий день после заражения. Получившие две дозы должны будут пройти тест на первый, третий, пятый и седьмой день после заражения. Напомним, в Греции запретили музыку на коммерческих площадках во время празднования Нового года. Введя новые ограничения из-за стремительного роста заболеваемости "Омикроном".