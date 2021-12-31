Приготовить салаты для новогоднего стола занимает очень много времени. В основном время идет на варку овощей и нарезку. Как быстро приготовить овощи для оливье и других салатов – читайте в нашем материале ниже. Варим овощи Поставьте на огонь две кастрюли с водой. Можно вскипятить воду в чайнике и залить ее в кастрюлю – так будет еще быстрее. Когда вода закипит, добавляем в нее соль из расчета 1/2 чайной ложки на литр воды. Чистим картофель и морковь. Этот же вариант подойдет для свеклы. Все овощи можно чистить овощечисткой. Хорошо моем овощи, а затем нарезаем отдельно мелкими кубиками – картофель и морковь. Овощи засыпаем в отдельные кастрюли, вместе их варить нельзя. Чтобы они не разварились, капните в воду пару капель лимонного сока или уксуса. Сварятся они очень быстро – от 5 до 10 минут, зависит от сорта овощей. Добавляем другие ингредиенты Пока овощи варятся, открывайте банку с зеленым горошком, порежьте соленые огурцы и мясное (курица, ветчина, колбаса). Картошку отбросьте на сито, воду сливайте. Затем такую же процедуру проделайте с морковью. Воду слейте в кастрюлю, где варился картофель. Уложите туда яйца и варите их 10 минут. Овощи дайте время остыть, затем насыпать в посуду для Оливье. Яйца уложите в миску с ледяной водой. Когда яйца охладились, нарежьте их с помощью специальной овощерезки или сеточки для овощей. А затем добавляйте в салат. Заправляйте майонезом и отправьте на полчаса-час в холодильник. Эксперты рекомендуют лук класть в любой салат с майонезом только перед подачей на стол, в противном случае салат очень быстро испортится и будет горчить. Еще один секретный лайфхак, который сделает ваш Оливье гораздо вкуснее Добавьте в салат один плавленый творожок. Натрите его на терке и перемешайте с другими ингредиентами – это сделает салат более нежным. Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты категорически нельзя совмещать за праздничным столом. А также рассказывали о том, сколько можно хранить оливье, шубу и холодец.