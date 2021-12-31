Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, как не подхватить коронавирус SARS-Cov-2 на новогодние праздники.

Его рекомендации опубликованы в Twitter.

По его словам, на новогодние праздники лучше оставаться дома в кругу семьи и не посещать места большого скопления людей:

«Все мы хотим быть с нашими близкими во время предстоящих праздников, но мы не должны расслабляться. Из-за COVID-19 праздники пройдут не так, как обычно, но это не значит, что мы не сможем их отметить».

Представитель ВОЗ рекомендует отказаться от путешествий, провести праздники дома, но при этом больших застолий не устраивать — если все-таки хочется, можно встретится на улице, где дистанция и свежий воздух снизят вероятность заболевания. Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил о важности соблюдения масочного режима.

Отметим, не нужно посещать транспорт и торговые центры в час пик. Подарки можно заказать онлайн.

