Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает украинцев не переедать на Новый год.

Экс-чиновник у себя в Facebook дала советы, которые позволят провести праздники без вреда для организма.Можно ли есть таблетку «от переедания»

Если любите «помогать» желудку переварить пищу с помощью ферментных препаратов — обратите внимание. Несколько таблеток к тяжелому застолью не спасут от последствий переедания. Универсальный совет в этом случае — есть меньше и не полагаться на силу таблеток.Спасет ли активированный уголь от опьянения и похмелья

Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь, может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств этому нет. Алкоголь очень быстро всасывается в желудке, а уголь его не адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно.Диетологи назвали худшее блюдо на новогоднем столеПохмелье

Если довели до похмелья, то каша или овощной бульон помогут восстановить электролитный баланс и запасы гликогена в печени. Что касается огуречного рассола, то действительно в нем есть и ионы, но более действенным будет съесть салат из помидоров и огурцов и кусок сыра. Мандарины

Мандарины любят многие и готовы поедать их килограммами. Они действительно полезны. В мандаринах много воды, полифенолов и флавоноидов, и 1.7% растворимой клетчатки, полезной для кишечной микробиоты. Однако имейте в виду, что они сладкие и если проглотить килограмм мандаринов за раз, то это приведет к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Лучше не злоупотреблять и растянуть удовольствие.«Детокс»

«Детокс», который предлагают некоторые санатории, частные клиники или блогеры — это маркетинг, а не медицина. К счастью, «токсинов», то есть явных ядов, никто не видел. Ни один патологоанатом. Люди, пропагандирующие «детокс» и даже советуют какие-то анализы, на самом деле, что угодно называют «токсинами»: и бактерии, и вирусы, и аллергены и псевдоалергены.Украинцы встретят Новый год на карантине: что и как будет работать

Скоро ми почнемо збиратися з рідними та друзями й готуватися зустрічати новий рік. Згадаймо кілька актуальних порад, які… Опубликовано Уляна Супрун Среда, 30 декабря 2020 г.