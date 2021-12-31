Из-за наплыва мигрантов на территорию Литвы из Беларуси, литовскими пограничниками и военными было протянуто более 150 километров колючей проволоки и установлено еще 10 километров стационарных заграждений. Осенью следующего года ограждения будут установлены на всем участке литовско-белорусской границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринаса Касчюнаса. "Мы завершаем год с таким результатом: на границе установлено 150 км 436 м шестиспиральной концертины и построено более 10 км стационарных ограждений, которые невозможно разрезать", – написал он. При этом политик отметил, что осенью следующего года ограждения будут установлены на всем участке литовско-белорусской границы. Длина стены составит около 680 километров. Касчюнас отметил, что госучреждения подписали необходимые договоры об установлении систем наблюдения на границе. "Это значит, что в конце следующего года не только физический барьер будет охранять Литву от авторитарных правителей, стремящихся уничтожить основы нашего общества, но и мы начнем на 100% наблюдать за своей границей – полностью будет контролировать нарушения: нелегальную миграцию и контрабанду", – заявил парламентарий. Напомним, в МВД Литвы предупредили, что внимательно следят за ситуацией на границе. Поэтому в праздничные дни пограничные службы Литвы будут работать на границе с Беларусью в усиленном режиме.