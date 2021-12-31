В Украине зафиксировано 7029 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 404 ребенка и 185 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

В Министерстве здравоохранения рассказали о симптомах COVID-19, при которых нужно вызывать «скорую».

Как сообщалось ранее, первый пациент с «Омикроном» в Украине уже получил отрицательный ПЦР-тест.

Украина планирует закупить таблетки от COVID-19 «Молнупиравир». Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

Украина подписала договор с компанией Pfizer о закупке лекарства от коронавируса под названием «Паксловид». Контракт оформили на 300 тысяч курсов таблеток.