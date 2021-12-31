Двухдозовая вакцина Sinovac и бустер от Pfizer оказались менее эффективными против нового штамма коронавируса "Омикрон", чем это ожидалось. Их эффект аналогичен курсу мРНК-вакцины. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Исследования проводились учеными из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

Согласно их данным, уровни антител, полученных после прохождения полного курса Sinovac и прививки бустером от Pfizer — были в 6,3 ниже по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса и в 2,7 раза по сравнению с "Дельтой".

Один из ученых Акико Ивасаки отметил, что проходящим курс CoronaVac придется делать еще две дополнительные бустерные дозы, чтобы защитить себя от "Омикрона".

На прошлой неделе в Гонконге также проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что даже три дозы вакцины Sinovac не вызвали достаточного ответа антител против "Омикрона".