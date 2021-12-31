Сегодня, 31 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют гололед и сильный туман. Все это приведет к ухудшению движения транспорта.

Предупреждение опубликовали в Facebook ГСЧС Украины.

«31 декабря на дорогах страны гололедица, ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололедица (I уровень опасности, желтый) Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц», — говорится в сообщении спасателей.

Своим прогнозом поделилась и синоптик Наталка Диденко.

31 декабря восточная часть завтра будет холодной. Ночью -6-11 градусов, днем ​​-1-6 градусов. Снег будет выпадать скорее во второй половине дня и вечером.

На западе будет теплее всего: до 6 градусов тепла. Дождь и мокрый снег.

На юге ночью и утром будет сухо и даже утром возможно будет солнце. Днем – незначительный мокрый снег. Температура воздуха максимальна от 2 мороза до 4 тепла.

В центре мокрый снег, возможен дождь. Температура воздуха максимум 4 градуса тепла.

Северная часть Украины ночью еще поморозит немного -3-8 градусов. А днем ​​– оттепель (кроме Сумской области). Снег и мокрый снег, в основном, ночью и утром, днем ​​без существенных осадков.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что погода в Украине зимой будет теплее предыдущих лет. Осадки будут выпадать преимущественно в виде дождя.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.