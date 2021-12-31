Эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко рассказала украинцам, как выбрать качественные продукты к новогоднем столу и не попасть на фальсификат икры, некачественную колбасу, мандарины, шампанское.

В программе The Guest на телеканале Обозреватель, она отметила, что объем фальсифицированных продуктов, которые продают в канун Нового года, впечатляет. «Победителем» антирейтинга является икра.

Икра перед Новым годом – это, по ее словам, фальсификат номер один.

«Интернет у нас изобилует предложениями икры по акционным ценам – 500 г за 500 грн и так далее. Сегодня такая икра снова ко мне попала – это полная подделка. Нет ни герметичной упаковки, ни маркировки. Уже года три такая икра продается у нас в интернете. Здесь очень важен фактор цены. Если нет возможности купить более дорогой продукт, то лучше его не покупать вообще. Я, наверное, лет пять не покупала икру, потому что не видела того продукта, который бы действительно был безопасен и полезен для здоровья. И только тогда, когда я нашла отечественных фермеров, разводящих форель и производящих икру, я смогла покупать этот продукт. Кроме этого, есть специализированные рыбные магазины, в основном импортирующие икру из США и Канады. Она заморожена – ее размораживают, засаливают и реализуют. Икра из России к нам не заходит. Недавно я проводила экспертизу икры, которая обозначалась как продукт из РФ. Оказалось, что это полная подделка. Она уже хранилась один год, потом была снова перефасована. Это полностью контрафактный нелегальный продукт, который может быть очень опасен», — говорит эксперт.

Сама Сидоренко отметила, что предпочитает отечественный продукт – икру форели или икру, которую реализуют в специализированных рыбных магазинах:

«Банка не должна хлюпать, а на маркировке должно быть только два консерванта – Е200 и Е211. Но ни в коем случае не Е239».Овощи и фрукты

Если речь идет об овощах и фруктах, которые выращивают в Украине (яблоки, картофель, капуста и т.д.), то, по ее словам, однозначно лучше покупать региональный продукт. Потому что с точки зрения безопасности любой импортируемый продукт требует для сохранения дополнительной обработки. Поэтому более полезным он точно не будет.

«Сейчас сезон мандаринов, поэтому стоит их употреблять. Но главное, чтобы они не были подморожены и не начали гнить. Кожура должна отставать от фрукта – это свидетельствует о спелости. Мандарин не должен быть засохшим, на кожуре не должно быть много зелени. Фрукт будет безопасен, но не будет вкусным и сочным. Кроме того, мандарины достаточно чувствительны к изменению температуры: их обрабатывают этиленом, чтобы они дольше сохранялись. Поэтому их нельзя просто чистить – мандарины надо мыть. Если вы берете мандарин руками, не нужно потом касаться лица, глаз», — советует эксперт.Колбаса

Специалист рекомендует остерегаться маркировки букв ММО – «мясо механического обваливания»:

«Это измельченные кости, сухожилия, которые могут представлять опасность для кишечника, вызывать дисбактериозы и другие заболевания, при которых ферменты не выработаются в достаточном количестве. Как правило, это колбасы низшего сорта – первого или второго. Но по техническим условиям таким образом могут делать любые колбасы, даже высшего сорта, поэтому нужно внимательно смотреть. Также следует обращать внимание на наличие основного сырья – мяса, молока, яиц. Их должно быть до 100% в колбасах высшего сорта. Не должны в большом количестве присутствовать искусственные красители и консерванты. Необходимо смотреть, какой состав – свинина, телятина, в каком виде, указан ли процент этого сырья. Следует обращать внимание и на то, как реализуются эти колбасы. Если это сыровяленые, сырокопченые изделия, они должны храниться в перфорированной (в дырочках) упаковке. Если это герметичная упаковка, где нет доступа кислорода, в колбасе может развиваться ботулизм».Шампанское

«Сейчас ценовой критерий является показателем фактически для всех продуктов, но не всегда для водочных изделий, вин и игристых вин. У нас есть достаточно хорошие вина по умеренным ценам. Это возможно, в частности, потому, что у торговой сети собственный импорт или акционные скидки. Но и отечественные производители тоже производят хорошие игристые вина – можно на это обратить внимание. Главное – не покупать алкоголь возле метро, на стихийных рынках, потому что именно там очень часто продают фальсифицированные игристые вина. Кроме того, что вы получите какой-нибудь непонятный напиток, вы можете еще и травмироваться вылетающими пробками. Здесь следует быть осторожными и покупать спиртные напитки только в заведениях официальной торговли», — говорит эксперт.Сладости без лишних «Е»

Избегаем кондитерских жиров, гидрогенизированных жиров, большого количества разных красителей, избегаем консерванта Е129, Е124, Е110. Очень распространен консервант Е171 – диоксид титана, токсичное вещество.Постный Оливье с копченой рыбой станет прекрасной альтернативой традиционному салату, особенно для тех, кто соблюдает пост в Новый год. Сырная елка с оливками и вялеными томатами станет эффектной новогодней закуской, которая будет красиво смотреться на праздничном столе. Как приготовить ароматный холодец к новогоднему столу. Вот несколько советов и рецептов.

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