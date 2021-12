Уже сегодня наступает один из самых долгожданный праздников Новый год !

НАРОДНАЯ ПРАВДА приветствует своих читателей с Новым годом! И желает весь год находиться в водовороте счастья, любви, успеха и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются!

Предлагаем вашему вниманию лучшие новогодние песни.

Hallelujah · Pentatonix

https://www.youtube.com/watch?v=lVqsWRkl32Q

Merry Christmas, Happy Holidays — Pentatonix

https://www.youtube.com/watch?v=KIo3gErNuyQ

Dean Martin — Let it Snow!

https://www.youtube.com/watch?v=mN7LW0Y00kE

Somewhere in my memory — John Williams (Home alone soundtrack)

https://www.youtube.com/watch?v=5kHH6LJpEbQ

5 минут (песня из кинофильма «Карнавальная ночь»)

https://www.youtube.com/watch?v=5viIzp4rxC0

Эдуард Хиль — Зима:

https://www.youtube.com/watch?v=osBPrU0k21s&feature=emb_logo

Abba — Happy New year:

https://www.youtube.com/watch?v=3Uo0JAUWijM&feature=emb_logo

ВИА Верасы — Завируха (Белый снег, белый снег):

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=r8uP_7sVCNw&feature=emb_logo

Майя Кристалинская — А снег идет:

https://www.youtube.com/watch?v=fCio2YpbCKM&feature=emb_logo

Потап и Настя — Новый год:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=qUw01zWiJqw&feature=emb_logo

Верка Сердючка — Новогодняя:

https://www.youtube.com/watch?v=pESX7mQwTNU&feature=emb_logo

Perry Como — Magic Moments:

https://www.youtube.com/watch?v=yI9Zm3BaQFg&feature=emb_logo

Jingle bells:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=fuUcMtYbUEI&feature=emb_logo