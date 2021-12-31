В ООН перенесли конференцию по ядерному соглашению, которое должно было стартовать на следующей неделе. Теперь она намечена на август 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press. После почти двух лет задержек, вызванных пандемией, делегации со всего мира должны были собраться в штаб-квартире ООН во вторник, 4 января, чтобы подытоживать выполнение Договора о нераспространении ядерного оружия 1970 года, который является основой контроля над ядерными вооружениями. Однако организаторы назначили новую дату начала конференции на 1 августа. Договор является наиболее широко ратифицированным в мире соглашением по контролю над ядерными вооружениями, в котором принимает участие 191 Страна. Страны, не имеющие атомного оружия, обязались не покупать его и разрешить проверку того, что программы ядерной энергии не перерождаются в оружие. Страны, имевшие ядерное оружие на момент подписания договора – США, Россия, Великобритания, Франция и Китай – согласились двигаться в направлении его ликвидации. Подобные конференции проводятся каждые пять лет, чтобы оценить исполнение договора и попытаться выработать новые обязательства, хотя иногда участникам не удается договориться о какой-либо окончательной декларации или плане. Так случилось и на последней встрече в 2015 году.