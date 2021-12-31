В Балаклее Харьковской области медики скорой не могли оперативно доставить в больницу девочку, нуждающуюся в немедленной госпитализации. Все из-за того, что их не пропускали водители автомобилей на дороге. Видео было опубликовано на странице Харьковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Да, медики транспортировали в больницу девочку с приступом аппендицита. "На видео бригада экстренной медицинской помощи в городе Балаклея осуществляет госпитализацию 11-летнего ребенка с диагнозом: аппендицит", — говорится в сообщении. На видео видно, как скорая с включенными сиренами двигается по оживленной дороге. Ее тормозит микроавтобус впереди, который долго не может съехать с дороги. К тому же по дороге несколько раз встречаются "карманы", где можно остановиться. Поэтому скорая была вынуждена выехать на встречную и объехать микроавтобус. В результате медики обратились к водителям с просьбой уступать дорогу каретам скорой. Ранее мы сообщали, что в Николаевской области "скорая" попала в снежный занос, спасатели вытаскивали. Также мы писали, что под Черкассами мужчина избил водителя и разбил машину скорой помощи.