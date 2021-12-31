В Харьковской области полицейские прекратили деятельность интернет-магазина по продаже наркотиков. Злоумышленник продавал особо опасное наркотическое средство PVP. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД. Злоумышленник был задержан при продаже 5 граммов наркотика. Им оказался 29-летний житель Чугуевского района. Долгое время он продавал "товар" через Интернет под псевдонимом Дед Мороз. Полицейские провели обыски, в ходе которых обнаружили более килограмма синтетического вещества PVP, стоимость которого на черном рынке составляет около 250 тысяч гривен, и приспособление для расфасовки наркотиков. Также полиция нашла более 40 "закладок". Наркотики изъяли и отправили на экспертизу.

Фото: полиция заблокировала интернет-магазин по продаже наркотиков (mvs.gov.ua) Злоумышленнику грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. Напомним, сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая занималась продажей тяжелых наркотиков. Банда "работала" в разных регионах Украины.