В ночь с 31 декабря на 1 января в Украине будут встречать Новый год — 2022. Согласно китайскому зодиакальному календарю, его символом будет Черный водяной тигр.
Поздравления с Новым годом
По материалам Обозревателя.
Поздравления с Новым годом для родителей
Любі, рідненькі батьки,
З Новим роком вас вітаю.
Хай Господь вас береже
І в усьому допомагає!
Щоб у році, що настав
Ви були завжди здорові.
Хай дарує рік тепло,
Безліч радощів, любові!
***
Мама, папа, с годом Новым,
Будьте счастливы всегда.
Будет пусть сейчас тепло вам,
Несмотря на холода!
Пусть исполнятся желания,
Что задумаете вы.
Шлю я вам напоминание:
Больше всех вы мне нужны!
***
З Новим роком, мої кохані батьки! Бажаю вам чудового та щасливого року, у якому вам вдасться зробити все, що задумали. Міцного здоров’я, сімейного затишку та душевного тепла, постійного порозуміння, благополуччя та достатку!
***
Дорогие родители, с Новым годом вас! Пусть он принесет в вашу жизнь радость, гармонию, удачу и позитив. Желаю вам чувствовать себя наполненными хорошими эмоциями, здоровьем, бодростью и силой. Пускай в этом году в вашем доме будут гостить только счастье, любовь и благополучие!
Прикольные поздравления с Новым годом
З Новим роком вас, братва!
Не болить хай голова.
Під ялинкою не валяйтесь –
В кругу рідних звеселяйтесь!
Гайда, вставайте, годі спати!
Перекусіть уже салатом,
Й до роботи – заробляти.
Підем по хатах святкувати.
Так будьте ви завжди здорові,
Веселі, щирі та хоробрі.
Хай кожен день буде як свято,
Хай рік новий буде багатим!
***
Пожелаю в Новый год
Не забыть, кто где живет,
Помнить собственное имя
И остаться невредимым,
Честь и гордость не ронять,
Без штанов не танцевать,
Не заснуть под пышной елью,
А добраться до постели!
***
З Новим роком! Крок за кроком
Ми до нього підібрались…
І тихесенько, напів боком
Мішок подарунків вкрали.
Вам – цілий пакунок щастя!
І торбинку справ успішних…
Щоб цей рік був втричі кращим
Ніж торішній!
***
С Новым годом 2022! Желаю не встречать оленей на своем пути, не уснуть прежде времени и дождаться Деда Мороза с мешками подарков, не перебрать с оливье и шампанским и всем сердцем поверить в чудо и новую счастливую жизнь. Пусть 2022 год для тебя будет нереально успешным и богатым!
***
З Новим роком! Бажаю залишити поганий настрій в минулому році, а в новому – не втратити голови після бурхливого святкування! Нехай серцева радість та гарне самопочуття не залишають усі 365 днів!
Поздравления с Новым годом для жены
З Новим роком, люба
І кохана дружина. Ще раз нагадую:
Ти по життю мені потрібна.
Будь завжди зі мною поряд
І не здумай утікати.
Мені іншої не треба,
Ти дружина на всі п’ять!
***
С Новым годом, моя дорогая,
Поздравляю тебя и желаю
Счастья, радости и вдохновенья,
И тепла, и добра, и веселья.
Я люблю тебя очень, милая,
У меня ты такая красивая,
Пусть желанья твои исполняются,
Все всегда у тебя получается.
***
Родная, с Новым годом!
Пусть сбудутся мечты.
Тебе он пусть приносит
Лишь то, что хочешь ты.
Пусть чувства не остынут.
Как в грезах − наяву
Хочу, чтоб не забыла,
Как я тебя люблю.
Не просто в ритме бешеном
Найти любви слова:
Прекрасней нету женщины,
Чем ты, моя жена!
***
Моя кохана «половинка», нехай Новий рік стане величезним потоком щастя. Нехай кожна хвилина, кожен день, щомісяця цього року буде для нас успішним та благополучним. Бажаю тобі завжди посміхатися й ніколи не хмурити твоє чарівне чоло. Хай твоє серце буде зайняте лише любов’ю та добротою. З Новим роком, з новим щастям, кохана дружина!
Поздравления с Новым годом для мужа
Вітаю коханий! Рік Новий настав,
Нехай принесе тобі щастя й успіх.
Приємних, чарівних, яскравих хвилин,
У погляді – вогник, устах твоїм – сміх.
Цілунків гарячих чаклунки-зими,
Достатків у домі нашому багато.
Рік новий хай щастя прикотить саньми,
Влаштує найкраще й радісне свято!
***
Не первый Новый год с тобой встречаем.
Тебе хочу сегодня пожелать:
Пусть исполняется мечта любая,
Которую ты можешь загадать.
***
Мій коханий, рідний, з Новим роком! Дякую тобі за кожен день, за кожну хвилину, яку ти мені даруєш. Ти робиш мене найщасливішою жінкою в світі! Милий, у новорічну ніч хочу побажати тобі оптимізму, невичерпної енергії, більше радісних моментів та приємних несподіванок. А в хвилини смутку пам’ятай, що вдома на тебе завжди чекає кохана дружина.
Поздравления с Новым годом для девушки
В этом мире бесконечном
Будь веселой и беспечной,
Удивительной и милой,
Интересной и счастливой.
Как Снегурочка – забавной,
Как снежинка – хрупкой, славной.
Ты и есть такая, знаю.
С Новым годом поздравляю!
***
З Новим роком шлю вітання!
З побажаннями дзвінкими,
Щоб цвіла, мов зірка рання
Серпантинами стрімкими.
В Новім році у любові
У коханні, в щасті жити,
Розквітай ти знову й знову,
В гарних мріях оповита!
***
С Новым годом! Никогда не переставай быть такой же милой, мудрой, прекрасной и невероятно терпеливой. Пусть то, чего ты хочешь, станет твоим, а все, чего ты добилась, приумножится. И даже если что-то пойдет не так, помни, у тебя есть я. Не унывай, и пусть все невзгоды меркнут в сиянии твоей волшебной улыбки. С Новым счастьем, любимая!
Поздравления с Новым годом для парня
С Новым годом, будь успешен,
Счастлив и всегда здоров,
Каждый шаг пусть будет взвешен,
Будь к открытиям готов!
Становись только богаче,
Пусть карьера ввысь растет!
Улыбайся, пусть удача
С тобой рядышком идет!
***
З Новим роком, мій коханий,
Мій найкращий і бажаний!
Зичу щастя і достатку,
Успіхів, мій янголятко!
Ще бажання є одне,
І воно – теж головне,
Будь таким, який ти є –
Це для мене головне!
***
Дорогой, поздравляю тебя с Новым Годом. Пусть он будет для нас счастливым, добрым, богатым и веселым. Желаю тебе достичь каждой желаемой цели, избегать трудностей, но всегда находить возможности для успеха и процветания. Люблю тебя и желаю настоящей новогодней сказки, которая никогда не закончится.
Поздравления с Новым годом для друга
С Новым годом поздравляю,
От души, мой друг, тебя!
Жизнь пускай твоя сверкает
Как на елочки звезда.
Я тебе желаю счастья,
Мира, радости, добра.
Пусть сопутствует удача
И успех тебе всегда!
***
Друже, брате, з Новим роком!
Хай же він приходить «толком»:
З подарунками й веселими людьми…
Хай достаток прибуває,
Зима щастям зігріває,
І повіримо в диво нині ми!
***
З Новим роком, друже! Бажаю тобі зустріти це свято весело та щасливо, провести 2022-й рік успішно та красиво, наповнивши його великими досягненнями, радісними подіями та приємними моментами. Нехай він почнеться з щастя та гарної казки. Нехай кожен день тебе оточують любов та веселощі!
Поздравления с Новым годом для подруги
З Новим роком, дорогенька!
Я бажаю багатенько
Грошенят, любові, миру,
Щоб в найкраще була віра,
Успіхів в новому році,
Гарних вражень і емоцій!
***
Для лучшей подруги не жалко мне слов,
Пусть в новом году исполняется все:
О чем пожелала, о чем помечтала,
Все то, что во сне ты чудесном видала.
Желаю любви и желаю удачи,
Желаю огромного женского счастья.
Всегда хорошеть и сиять, молодеть.
Лишь быстрых успехов и легких побед!
***
З Новим роком, дорога подруго! Бажаю, щоб цей рік став для тебе важливим кроком для чогось нового та успішного. Нехай усі бажання здійснюються та кохання обіймає тебе дуже сильно!
***
Поздравляю с Новым Годом, моя любимая подруга. Желаю исполнения заветных мечтаний. Пусть Новый год принесет море эмоций, любви и позитива. Пусть будет еще больше наших дружеских встреч! Люблю тебя!
https://www.youtube.com/watch?v=vQ_5lag0ROk
https://www.youtube.com/watch?v=-Fa-FQAysP8