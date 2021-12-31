Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, поставляемой производителям социальных продуктов. Максимальная прибавка к 30 апреля составит 24%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 30 декабря 2021 г. №1435. Норма постановления распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство следующих товаров: Пшеничная мука высшего сорта Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке) Хлеб ржано-пшеничный Яйца куриные категории С1 Птица (тушка куриная) Согласно документу, торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей производителей социальных продуктов устанавливается на уровне не выше 1 процента. Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, а также производителей социальных продуктов питания из-за значительного повышения цен на газ. Также рассматривается возможность установления наибольших наценок на социальные продукты.