Лилия Ребрик с семьей придерживается традиций – к новогодним праздникам у нее уже украшен дом, приготовлены подарки, а на столе гарантированно будут исключительно вкусные блюда, ведь звезда телеэкрана еще и отличная хозяйка. Декабрь для знаменитости – особый месяц, а в этом году в это время она еще и отметила розовую свадьбу с мужем Андреем Диким! Конечно, не обошлось без яркого праздничного новогоднего фотосета "дикой семейки" в полном собрании, а снимками Лилия поделилась в Instagram. В объективе фотографа – улыбающаяся Лилия в белом платье в объятиях любимого мужчины, рядом их прекрасные дочери – Диана и Полина. Вся семья позирует у красиво украшенной новогодней елки с кучей подарков.

Лилия с мужем и детьми очаровала новогодним настроением (фото: instagram.com/liliia.rebrik) На снимках можно увидеть и любимицу всей семьи – собачку Дикси, ставшую подарком старшей дочери ведущей на день рождения, и автоматически получила статус еще одного члена дружной дикой семейки! "С грядущим Новым Годом! Как настроение? Все подарки купили? Где планируете встречать Новый год? Мы — традиционно дома, всей нашей дикой семейкой: оливье, подарки, танцы! Обожаю эту традицию!"- призналась вдохновенная ведущая. Поклонники "дикой семейки" не сдержали восхищения при виде милых новогодних фото. Они оставили немало теплых слов и пожеланий для лилии и ее родных. Дочери у вас просто чудо, такие принцессы Как вы классны! Невероятно красиво Очень хорошие Невероятная семья Хорошая семья! Мира и согласия вам! Напомним, что ранее Лилия Ребрик в золотистом атласном платье показала праздничный образ у елки.