Некоторые новогодние игрушки могут иметь отрицательную энергетику и их присутствие на новогодней елке сулит неудачи и неприятности в новом году. Какие игрушки следует убрать из новогодней елки, рассказали в материале Radiotrek. Разбитые или испорченные игрушки Игрушки со сколами, трещинами или надбитые лучше на елку не вешать. Они могут быть вам дороги или это семейная реликвия, но лучше их выбросить. Такие игрушки влекут неудачи и проблемы в семью. Не пытайтесь склеить такие игрушки или починить – положительная энергетика такого украшения уже не вернется. Игрушки черного цвета Черный цвет не подходит для новогодней елки, поскольку у него тяжелая энергетика. А еще он магнитом притягивает к себе негатив. Выбирайте яркие игрушки – красного, серебристого, белого, золотистого цвета. Игрушки в виде животных На елке может быть только один вид животного – символ рока. 2022 год – Год Тигра, поэтому всех других животных рекомендуется с елки убрать. Иначе есть риск прогневить символ рока, и он отнимет удачу и благополучие. Это касается также оленей, птиц и котиков. Матовые однотонные шары Такие украшения на новогодней елке тоже нежелательны. Матовые однотонные шары обладают слабой энергетикой, поэтому они пусты и не помогут вам привлечь удачу. Выбирайте яркие шары, которые добавят праздничную атмосферу и создадут в доме положительную энергетику. Напомним, ранее мы писали о том, какие подарки под новогоднюю елку можно купить в последний момент, и это точно понравится вашим близким. А также рассказывали о том, какие желания нельзя загадывать под бой курантов в Новый Год.