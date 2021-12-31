Правительство назначило нового заместителя министра обороны Украины. Им стал Олег Гайдук.

Об этом сообщает «Правительственный портал».

В постановлении говорится: «назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации».

Предыдущий заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Юлия Гере уволилась по собственному желанию.

Олег Гайдук возглавляет Совет по информационной и кибербезопасности Украины, образованный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи. Он также является директором компании «Трайбекс», оператора украинской защищенной операционной системы «Сич».