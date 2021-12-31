Завтра атмосферный фронт принесет осадки преимущественно посредством дождя, будет усиление ветра и повышение температуры воздуха. Однако в воскресенье в поле повышенного давления осадков не будет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр. Завтра в восточных и северо-восточных областях снег с дождем, местами гололедица, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5 мороза, днем от -1 мороза до +4 тепла. На остальной территории дождь, температура ночью +0+5 тепла, днем +3+8. Ночью в западных областях днем на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с. 2 января в Украине без существенных осадков, 3 января снег, на западе – с дождем; температура ночью 0-7 мороза, днем от -3 мороза до +2 тепла, в понедельник на Левобережье ночью -9-14 мороза, днем -1-6 мороза, в западных областях ночью около 0, днем +1+5 тепла. На дорогах страны местами гололедица.