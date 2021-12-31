В Украине во время новогодних праздников полиция усилит контроль на дорогах. Патрульные будут помогать водителям в сложных погодных условиях, организовывать дорожное движение и предотвращать нарушения ПДД.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, полиция будет взаимодействовать с органами местного самоуправления, дорожными и коммунальными организациями и подразделениями ГСЧС для оказания необходимой помощи участникам дорожного движения во время сложных погодных условий.

Особое внимание обратят на выявление и недопущение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения. Такие нарушения наиболее частые во время праздников.

Кроме того, патрульные будут обеспечивать сопровождение организованных групп детей.

Как сообщалось ранее, полицейские в Украине вместо 13-й зарплаты получили по 500-1000 грн. Одновременно с этим не всем выплатили «ковидные надбавки» и премии, без которых зарплата уменьшается вдвое. Это вызвало волну возмущения. Копы угрожают руководству МВД протестом, в некоторых регионах забастовки уже начались — правоохранители игнорируют вызовы, кроме экстренных.