Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что вспышка коронавируса скоро может закончиться. По его словам, возможно в 2022 году острая стадия пандемии COVID-19 завершится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ. "Я по-прежнему оптимистичен, что в следующем году мы не только покончим с острой стадией пандемии, но и наметим путь к усилению безопасности здравоохранения", — отметил он. Глава организации подчеркнул, что еще существует опасность появления новых мутаций вируса, которые будут устойчивы к современным вакцинам. Тогда придется производить новые вакцины. Гебреес не исключает, что в будущем мир также может столкнуться с дефицитом вакцин. Напомним, в ВОЗ не могут спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса. Все потому, что могут появиться новые мутируемые варианты COVID.