Украинцев в январе 2022 года ждет 12 выходных дней. Общее количество рабочих дней в январе составляет 19.

Новый год, 1 января, выпадает на субботу, а значит и понедельник будет выходным. Отдыхать будем с 1 по 3 января.

Рождество Христово, 7 января, выпадает на пятницу. И снова будем отдыхать три дня подряд с 7 по 9 января.

6 января рабочее время сократят на 1 час.

В этом году «католическое» Рождество будут праздновать в субботу. Следовательно, согласно ст. 73 Кодекса законов о труде Украины, выходной по случаю праздника переносится на понедельник, 27 декабря. Другими словам, 25, 26 и 27 декабря в Украине будут выходными.

Ранее сообщалось, сколько выходных дней будет в 2022 году — 116. При этом 105 их них – традиционные нерабочие субботы и воскресенья, остальные 11 предусмотрены календарем государственных праздников.