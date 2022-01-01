В Украине в прошлом году начали прививку бустерной и дополнительной дозами вакцины от коронавируса. В Министерстве здравоохранения ответили на главные вопросы, связанные с ними. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Зачем они нужны? Дополнительная доза – необходима для того, чтобы поддержать защиту от коронавируса людей, имеющих сопутствующие болезни и проблемы с иммунитетом. Бустерная доза – необходима для усиления эффективности вакцин, которая снижается со временем у всех вакцинированных людей. Для кого предназначены? Дополнительную дозу вакцины могут получить украинцы: с ВИЧ-инфекцией; раком крови; после трансплантации органов; после химиотерапии или лечения гормональными препаратами. Бустерную дозу сегодня могут получить: медицинские работники; сотрудники домов интернатного типа. Однако перечень тех, кто может получить бустерную прививку, будут расширять. Какой интервал и какие вакцины? Дополнительная доза вводится в период от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки от коронавируса. Дополнительную прививку делают той же вакциной, что и первые две. Также допускается смешение вакцин по утвержденным схемам. Бустерная доза вводится в период от 180 до 270 дней после второй прививки. Бустерную прививку делают мРНК-вакцинами (Pfizer или Moderna). Допускается использование любого другого. Продолжается ли действие сертификата? Срок действия сертификата о вакцинации не увеличивается после введения дополнительной дозы . После бустерной прививки срок действия сертификата будет продлеваться . Однако пока в Минздраве не говорят, на какой именно срок. Напомним, в Минздраве рассказал алгоритм получения дополнительной дозы вакцины.