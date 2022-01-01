Более 40% продуктов отправляются в мусорную корзину из-за неправильного хранения. Каждый продукт имеет свои нюансы и правила хранения, о которых нужно знать и помнить. Какие ошибки приводят к быстрой порче продуктов и как нужно их правильно хранить – читайте в материале ниже. Колбаса и сырые продукты Хранить колбасу, рыбу и мясо в полиэтилене категорически нельзя. Если вы вскрыли герметичную упаковку, то нужно переложить продукты в удобные емкости, пищевую бумагу, а затем отправлять в холодильник. Уже через двое суток в полиэтилене на поверхности продуктов начинают образовываться болезнетворные бактерии. Имейте в виду, увидеть их невооруженным глазом или почувствовать запах сразу невозможно. Зелень По привычке мы отправляем зелень в ящик с овощами. Но это большая ошибка, поскольку она скоро станет вялой, замороженной или испорченной. Самое оптимальное хранение зелени в холодильнике – стакан с водой, куда зелень нужно поместить корнями вниз. Сверху можно прикрыть пакетом. Такое хранение обеспечит циркуляцию воздуха и сохранит свежую зелень довольно долго. Помидор Не храните помидоры в холодильнике – это грубая ошибка. Помидоры следует держать в комнатной температуре. Так они сохранят свою свежесть, упругость и жесткость на 7-10 дней. Хлеб Для хранения хлеба следует использовать льняное полотно. В целлофане хлеб начинает быстро портиться и плесневеть, из-за того, что в такой упаковке быстро начинает выделяться конденсат. Яблоко Эти фрукты нежелательно хранить в холодильнике, потому что могут выделять этилен и способствовать созреванию других плодов. Яблоки лучше хранить отдельно, в пакете с дырочками. Яйцо Не следует хранить яйца в пластиковых контейнерах, которые есть в каждом холодильнике. Самое оптимальное – держите яйца в картонной упаковке. Она не впитывает посторонние запахи. И держите эти коробочки не на дверях, а внутри холодильника. Напомним, ранее мы писали о том, кому нельзя есть красную икру и как правильно хранить этот деликатес. А также мы рассказывали о том, как долго можно хранить оливье, шубу и холодец.