В воскресенье 2 января почти на всей территории Украины существенных осадков не ожидается, в ряде регионов ночью пройдет мокрый снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +6 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Прогноз во всех областях В ночь на 2 января мокрый снег ожидается на севере и востоке страны. В других регионах – без существенных осадков. На всей территории Украины ожидается северо-западный ветер до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 2 января в регионах составит: на западе ночью от -1 до -4; днем от -1 до +6; на севере ночью от -3 до -6; днем от -1 до -3; к востоку ночью от -1 до -3, днем от -1 до +1; на юге ночью от -1 до +1, днем от +1 до +3; в центре ночью от -1 до -3, днем от 0 до +2.

Фото: погода в Украине 2 января (meteo.gov.ua) Прогноз в Киеве В Киеве 2 января ожидаются несущественные осадки. Температура воздуха ночью будет составлять от -3 до -5, днем — от 0 до -2 градусов.

Фото: погода в Киеве 2 января (meteo.gov.ua) Напомним, ранее синоптики предупредили о вьюге в Карпатах и угрозе схождения лавин.