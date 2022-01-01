В польском городе Калиш, в канун Нового года, 25-летний украинец получил травмы в результате взрыва петарды. В настоящее время врачи пытаются спасти его глаз. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание PortalSamorządowy.

По словам спикера больницы, в которую госпитализировали украинца, Павела Гавронского, 25-летний мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва. Медики прилагают усилия, чтобы сохранить ему глаз, впрочем, не дают гарантий.

"У гражданина Украины рваная рана веки. Медики пытаются спасти мужчине глаз", — отметил Гавронский.