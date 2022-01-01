Досрочный выход на пенсию в Украине возможен в случае сокращения штатов на предприятии для лиц предпенсионного возраста.

Об этом говорится в сообщении официального сайта Бахмутского горсовета Донецкой области.

Право на досрочную пенсию распространяется на тех, кто был уволен:

• по сокращению штатов,

• в связи с ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием предприятия (в документах должно быть зафиксировано, что увольняют работника по инициативе работодателя).

Какие еще, кроме этого, условия:

• до пенсионного возраста уволенному должно оставаться не больше чем полтора года,

• должен быть выработан полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин),

• уволенный работник должен в течение семи дней зарегистрироваться в службе занятости. Если для человека не смогут подобрать нужную работу, то закон гарантирует право на досрочный выход на пенсию.

Обращаясь в Пенсионный фонд для назначения выплат, к заявлению нужно будет добавить еще и ходатайство о досрочном выходе на пенсию. Размер пенсии определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. В связи с досрочным выходом на пенсию, ее размер не уменьшается.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляла, что правительство должно выплачивать пенсии не меньше, чем 40% от зарплаты после введения накопительного уровня пенсионной системы.

В 2021 году украинцам десять раз повышали пенсии, речь идет не только о росте минималки, но и об индексации выплат.

В Украине пенсии могут лишить определенный ряд граждан. В частности, речь идет о переплатах, когда пенсионер несвоевременно уведомил Пенсионный фонд Украины о факте трудоустройства.