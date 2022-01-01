Реальные располагаемые доходы украинцев в третьем квартале 2021 года выросли на 6,8%. Рост ускорился в сравнении со вторым (5,6%) и первым кварталом (1,0%).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, доходы населения Украины составили 1221,8 млрд гривен, расходы — 1212,4 млрд гривен, прирост сбережений — 9,4 млрд гривен. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23325 гривен.

Кабинет министров установил размер повышений должностных окладов работникам в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования с 1 января 2022 года. Также определен размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности.

Полицейские в Украине вместо 13-й зарплаты получили по 500-1000 грн. Одновременно с этим не всем выплатили «ковидные надбавки» и премии, без которых зарплата уменьшается вдвое. Это вызвало волну возмущения. Копы угрожают руководству МВД протестом, в некоторых регионах забастовки уже начались — правоохранители игнорируют вызовы, кроме экстренных.