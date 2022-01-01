С 1 января 2022 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах плательщиков налогов — физических лиц, которая предусматривает объединение отчетности по НДФЛ, единого взноса на социальное страхование, а также декларирование части прибыли контролируемой иностранной компании (КИК).

Как сообщают в Государственной налоговой службе, форма декларации дополнена новыми приложениями:

ЕСВ 1, ЕСВ 2 и ЕСВ 3 — для плательщиков единого взноса самозанятых лиц (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) и лиц, уплачивавших добровольные взносы, предусмотренные договором о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования;

КИК — для плательщиков, у которых возникает обязанность декларировать доходы КИК.

«Вместе с тем, п. 54 подраздела Х Переходных положений Налогового кодекса Украины установлены особенности применения положений о налогообложении прибыли КИК в течение переходного периода, а именно: первым отчетным (налоговым) годом для отчета о КИК является 2022 год (если отчетный год не соответствует календарному году — отчетный период, начинающийся в 2022 году)», — отметили в налоговой службе и добавили: «Следовательно, за отчетный период 2021 год физические лица — плательщики налога приложение к налоговой декларации КИК не заполняют и не представляют».

Уже с 1 января 2022 года физлица-предпринимали, находящиеся на 2-4 группах единой системы налогообложения, будут обязаны при получении оплаты за продажу товаров или услуг использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Народные депутаты провалили отсрочку обязательного ввода кассовых аппаратов для ФОПов до 2023 года — с 1 января 2022 вступит в силу закон об обязательном использовании физлицами-предпринимателями регистраторов расчетных операций (РРО). Это могут быть традиционные кнопочные кассовые аппараты, фискальные принтеры или программные регистраторы (ПРРО). Предпринимателей, не успевших заблаговременно зарегистрировать регистратор, налоговая не будет штрафовать сразу же с 1 января. В Украине продлен карантин, а следовательно и проверки бизнеса. Тем не менее, как только мораторий на проверки будет снят, налоговики не оставят без внимания «ФОПов» без кассового аппарата.

В Украине могут изменить правила для предпринимателей: в первой группе будут только те, кто занимается розничной продажей товаров на рынках или предоставлением бытовых услуг населению.