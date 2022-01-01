США в 2022 году поставят Украине катера типа Mark VI. Ожидается, что их может быть больше трех. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" посла Украины в США Оксаны Маркаровой. "С этого года (2022-ред.) мы начнем их получать", — сказала Маркарова, отвечая на вопрос о возможности получения Украиной от США катеров типа Mark VI. По ее словам, сейчас идет обсуждение количества катеров этого типа, которые могут поставить США. Она добавила, что их может быть больше трех. Маркарова также сообщила, что в первом квартале текущего года США отправят Украине еще один катер типа "Айленд". "Они не сами идут, их перевозят, так что здесь мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала посол. Mark VI – это боевые патрульные катера. Предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов. Напомним, 23 ноября 2021 года из США в Украину прибыли два новых патрульных катера типа "Айленд". Они получили название "Сумы" и "Фастов".